Lüks araçla yanaþtýklarý otobüsten 500 litre mazot çaldýlar

Çekmeköy Taþdelen Mahallesi'nde özel halk otobüsünün yakýt deposundan yaklaþýk 500 litre mazot 2 dakika içerisinde çalýndý. Þile otobaný yakýnlarýnda bir benzinlikte gece saatlerinde yaþanan olayda mazotun depodan çalýnma aný güvenlik kamerasý tarafýndan saniye saniye görüntülendi. Kameralara yansýyan görüntülerde hýrsýzlarýn lüks bir araçla özel halk otobüsünün yanýna geldiði görülüyor. Bu sýrada araç içerisinde bulunan hýrsýzlardan biri arabanýn camýndan eðilerek otobüsün yakýt deposunun kapaðýný açýyor. Arabadan uzattýðý hortumla deponun içindeki mazotu kendi arabasýna aktaran hýrsýz önce deponun kapaðýný kapatýyor ardýndan ise parmak izi býrakmamak için elindeki bezle deponun kapaðýný siliyor. Ýki dakika içerisinde gerçekleþen hýrsýzlýðýn ardýndan þahýslar hýzla olay yerinden uzaklaþýyor.

Otobüsünde daha önce 3 kez hýrsýzlýk olayý yaþandýðýný belirten özel halk otobüsü þoförü, ilçedeki 7 farklý otobüste de benzer þekilde mazotlarýnýn çalýndýðýný aktardý.

Otobüs þoförünün þikayeti üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme baþlattý.