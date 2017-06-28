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Lüks otomobil içerisinde 1 milyonluk cep telefonu ele geçirildi

Edirne’de jandarma ekiplerinin operasyonunda lüks otomobil içerisinde yaklaşık 1 milyonluk cep telefonu ele geçirildi.

  • İHA
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Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Çalıköy köyünde M.U. ve A.K isimli şahısların, Yunanistan'dan aldıkları faturasız ve gümrük kaçağı cep telefonlarını Meriç-Uzunköprü yolunu kullanarak İstanbul’a götürecekleri ihbarı alan jandarma ekipleri harekete geçti. Yol emniyet ve kontrol devriyesi ekipleri tarafından lüks araç içerisinde piyasa değeri yaklaşık 972 bin olan 5 bin 540 adet cep telefonu ele geçirildi.
 
Yakalanan M.U. ve A.K. sorgularının ardından serbest kalırken, telefonlar ve lüks araç, Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne teslim edildi.

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