Lüks otomobil içerisinde 1 milyonluk cep telefonu ele geçirildi
Edirne’de jandarma ekiplerinin operasyonunda lüks otomobil içerisinde yaklaşık 1 milyonluk cep telefonu ele geçirildi.
- İHA
Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Çalıköy köyünde M.U. ve A.K isimli şahısların, Yunanistan'dan aldıkları faturasız ve gümrük kaçağı cep telefonlarını Meriç-Uzunköprü yolunu kullanarak İstanbul’a götürecekleri ihbarı alan jandarma ekipleri harekete geçti. Yol emniyet ve kontrol devriyesi ekipleri tarafından lüks araç içerisinde piyasa değeri yaklaşık 972 bin olan 5 bin 540 adet cep telefonu ele geçirildi.
Yakalanan M.U. ve A.K. sorgularının ardından serbest kalırken, telefonlar ve lüks araç, Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne teslim edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.