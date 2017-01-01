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Lüks otomobildeki cinayete 5 gözaltı

Adana'da bir kişinin lüks otomobilinin içinde öldürülmüş halde bulunması olayıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

  • ADANA (İHA)
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Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi 44002 sokakta gece saat 01.30'da meydana geldi. Bir kişinin otomobil içinde hareketsiz halde yattığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. Yapılan incelemelerde, yol kenarında motoru çalışır halde bulunan 01 KS 534 plakalı otomobilin direksiyonunda Korkut Özgün (36) başından vurulmuş halde bulundu. Şahsın öldüğü belirlenirken, Özgün’ün başından tek kurşunla vurularak öldürülmüş olduğu belirlendi. Şahsın öldürüldüğü tespitinin ardından cinayet dedektifleri katil ya da katilleri bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda Mehmet Emin D., Ercan K., Fırat E., İbrahim E. ve Abdullah E. gözaltına alındı. Polis zanlıları emniyete götürerek sorguya aldı. Adli tıp birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, bu sırada basın mensuplarının "Neden gözaltına alındınız" sorusu üzerine, "Arkadaşımız öldürülmüş bununla ilgili ifademize başvuruyorlar. Bizim cinayetle ilgimiz yok. O bizim arkadaşımızdı. En son dün sabah telefonla görüştük. Gece görüşecektik sabah öldürüldüğünü öğrendik. Onu öldürenin Allah belasını versin o bizim arkadaşımızdı" dediler.

Zanlılar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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