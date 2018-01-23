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Lüleburgaz'da Ergene Nehri'nin taştı 3 köy yolu kapandı

Ergene Nehri'nin taşması sonucu Lüleburgaz'da 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

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Bölgedeki sağanak ve Yıldız Dağları'ndaki karın erimesi sonucu artan nehrin debisi, Lüleburgaz ilçesinde taşkına yol açtı, tarım arazileri de su altında kaldı.

Nehir suyunun çevreye yayılması sonucu Müsellim, Ovacık ve Alacaoğlu köylerine ulaşım sağlayan yollar kapandı. Durak Mahallesi Çöplük mevkisinde de nehir suları köprü üzerinden akmaya başladı.

Alacaoğlu köy muhtarı İbrahim Savaşçı, nehrin gece saatlerinde normale dönmesini beklediklerini söyledi.

 

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