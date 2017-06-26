Lütfü Oflaz 24'te

Ülkemizde ilk insan hakları kampanyasının başlatıcısı olan Oflaz, darbecilerin tanklarının karşısına da ilk dikilen kişiydi. Lütfü Oflaz, “Susma, sustukça sıra sana gelecek” gibi pek çok kitleselleşmiş sloganın da yazarı. Lütfü Oflaz, toplumsal paylaşım konularında da çığır açan bir insan.

Onun öncülüğünü yaptığı Yeryüzü Sağlıkçıları, Yeryüzü Sofraları, Yeryüzü Evleri, Yeryüzü Vicdanlıları gibi toplumsal paylaşım faaliyetlerinden yüz binlerce insan yararlandı. Yaptıkları ve yazdıklarıyla gönüllere seslenen, vicdanları titreten Lütfü Oflaz, bu akşam saat 17.15’te Zeynep Türkoğlu’nun sunduğu Portre programına konuk oluyor.