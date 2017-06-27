LYS sonuçları osym.gov.tr ÖSYM 2017 son dakika açıklaması

LYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna ÖSYM son dakika açıklaması geldi. LYS sınav sonuçları açıklaması osym.gov.tr adresinden açıklandı. Öğrencilerde meraklı bekleyişi daha da artıran LYS 2017 sınav sonuçları hakkında öğrenilmesi gerekenler haberimizde bulunuyor. LYS sınav sonuçları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenilebilecek. Sınav sonuçları adreslere postalanmayacak. LYS’de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. . Sınava son 15 dakika kala kimsenin içeri girmesine izin verilmedi. 18 Haziran’da sınav sorularının ve cevaplarının açıklanmasının ardından öğrenciler tahmini puanlarını hesapladılar ve sonuçların açıklanmasını heyecanla beklemeye başladılar. ÖSYM LYS sonuçlarının 11 Temmuz’da açıklanacağını duyurdu. Lisans Yerleştirme Sınavına toplamda 1 milyon 72 bin 396 aday başvuru yaptı. ÖSYM'den elde edilen bilgilere göre ; LYS-1'e 839 bin 124, LYS-2'ye 470 bin 409, LYS-3'e 832 bin 994 ve LYS-4'e ise 538 bin 885, LYS-5'e ise 101 bin 332 başvuru yapıldı.

LYS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LYS sınav sonuçları 11 Temmuz'da açıklanacak. Gözler LYS sınav sorgu osym sonuç ekranında. 16.00'dan sonra LYS sonuçları erişime açılacak LYS sonuçları adayların adresine posta ile gönderilmeyecek. LYS sonuçları sonuç sorgu ekranından online olarak öğrenilecek. LYS sonuçlarını osym.gov.tr sonuc ekranından T.C ile sorgulayarak öğrenebilirsiniz.

ÖSYM SON DAKİKA AÇIKLAMASI

LYS sonuçları için flaş bir açıklama geldi...ÖSYM'den yapılan açıklamada LYS sonuçlarının açıklanmasında herhangi bir değişiklik olmadığı, belirtildiği gibi bugün açıklanacağı duyuruldu. LYS sonuçları ile ilgili adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar LYS sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden, sms ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olup YGS sonuçları da LYS sonrasında internetten duyurulacak olan sınav sonuç bilgilerinde de yer alacaktır.

ÖSYM, LYS tercih kılavuzunu şu şekilde duyurdu;

"2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 22 Haziran-4 Temmuz 2017 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir."

YÖK ATLASI NEDİR?

Bu yazılım, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Yazılım bir “tercih robotu” değildir. Sadece YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir referans kaynaktır.

“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

Lisansın yanı sıra önlisans için de bu sistemden bulunmaktadır.

LYS NET HESAPLAMA MOTURU

YGS-LYS Net Sihirbazı ile bu sorular en güvenilir şekilde yanıt buluyor. 2016 ÖSYS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan lisans - önlisans programlarına yerleşenlerin YGS/LYS testlerinde yaptıkları Net Ortalamaları burada yer almaktadır. Bilgiler, ÖSYM verilerinin derlenerek işlenmesi sonucu oluşturulmuştur.

Net Sihirbazı'nın en önemli özelliği gerçek verilere dayanmasıdır. Ortalama net değerleri doğrudan 2015'te lisans/önlinans programlarına yerleşenlerin YGS/LYS'deki net sayıları kullanılarak belirlenmiştir. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir.

Ortalama değerlerin kullanılmasındaki amaç, üniversite adaylarına hedef koyarken emniyet payı kalacak şekilde yol göstermektir. Net ortalamaları hesaplanırken, lisans programlarında genel kontenjana yerleşenlerin, önlisans programlarında ise YGS puanı ile yerleşenlerin netleri dikkate alınmıştır (Okul birincilerinin ve Engelli/Tübitak ek puanlıların netleri dışında).