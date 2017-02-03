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Muhtar maaşını biriktirerek Suriyelilere ailelere harcıyor

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir mahalle muhtarı, 7 ay önce muhtarı olduğu mahallede, biriktirdiği 5 aylık maaşıyla gıda malzemeleri ve kömür alarak, Suriyeli ailelere yardım yapıyor.

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde mahalle muhtarı Rasim Yaşar, muhtarlık maaşını Suriyeli ailelere yardım yaparak harcıyor.

Karaağaç Mahalle muhtarı Yaşar, savaştan kaçarak yerleşen ailelerin durumunun iyi olmaması nedeniyle maaşını biriktirme kararı aldı.

Yaşar, 7 ay önce muhtarı olduğu mahallede, biriktirdiği 5 aylık maaşıyla gıda malzemeleri ve kömür alarak, Suriyeli 70 aileye yardımda bulundu.

Yaşar, yaptığı açıklamada, bulundukları mahalleye savaştan kaçan çok sayıda Suriyeli aile geldiğini ve durumlarının iyi olmadığını söyledi.

Bunun üzerine 5 aylık maaşını biriktirdiğini ve bunu Suriyeli ailelere harcamak üzere gıda ve kömür aldığını anlatan Yaşar, "Ben maaşımı bu yolda harcadım helal hoş olsun Suriyeli kardeşlerimize. Durumları kötü. Bu insanların da kötü yollara başvurmamaları için elimden geleni Allah rızası için yapıyorum." dedi.

Yaşar, bu yardımlara devam edeceğini sözlerine ekledi.  

 

 

 

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