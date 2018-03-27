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Macar İslam Cemiyetinden 'İslamofobi' açıklaması

Macar İslam Cemiyeti, Macar basınında son dönemde çıkan İslam karşıtı haberler nedeniyle sosyal medyada Macar Müslümanlara karşı şiddet çağrısı yapıldığını bildirdi.

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Macar İslam Cemiyeti, Macar basınında son dönemde çıkan İslam karşıtı haberler nedeniyle sosyal medyada Macar Müslümanlara karşı şiddet çağrısı yapıldığını bildirdi.

Macar İslam Cemiyeti, sosyal medyada Müslümanlar aleyhine yapılan çağrılar üzerine yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, ''Sayın siyasetçiler, basında çıkan haberlerden dolayı imamımızın öldürülmesi ve mescidimize molotof kokteyli atması için insanların cesaretlendirilmesine ne kadar sabredelim? Sizler tüm bunların sorumlusu olarak medyayı mı görüyorsunuz? Eğer bunlar gerçekleşirse bunun sorumluluğunu kim üstlenecek?'' ifadesi kullanıldı.

Medyadaki İslamofobik yayınlarla Macarların Macarlara karşı kışkırtıldığı ve bazı partilerin ve siyasilerin de buna karşı çıkmak bir yana durumu seçim malzemesi haline getirdiği belirtilen açıklamada, 8 Nisan'da yapılacak seçimlere yönelik yürütülen kampanyada İslamofobik söylemlere son verilmesi çağrısı da yapıldı.

Nüfusunun sadece yüzde 0,2'sini Müslümanların oluşturduğu Macaristan'da gelecek ay düzenlenecek parlamento seçimlerinin ana konusunu sığınmacılar ve İslam oluşturuyor.

Yaklaşık 10 milyonluk nüfusa sahip Macaristan'da, yaklaşık 20 bin civarında Müslüman bulunmasına rağmen siyasilerin yaptığı açıklamalar dolayısıyla Macaristan'ın Müslümanların saldırısı altındaymış gibi hava estiriliyor.

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