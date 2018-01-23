Macar oyuncu sosyal medyadan Türk askerlerine destek verdi
Ünlü Macar oyuncu Boglarka Csösz, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Türk askerlerine sosyal medyadan destek verdi.
- AA
Csösz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Biz, Afrin problemleri, Türk Özel Kuvvetleri ve mülteciler hakkında film çekerken, Türk askerlerinin gerçek hayatta da Suriye'de savaşta olduklarını unutamıyoruz. Allah yardımcıları olsun.'' ifadelerini kullandı.
Csösz'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Macar medyasında, ''Csösz Bogi'den Suriye'de savaşan Türk askerlerine destek'' şeklinde yer aldı.
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