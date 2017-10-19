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Macaristan'dan ABD'ye 'basın özgürlüğü' tepkisi

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Levente Magyar, ABD'nin Budapeşte Büyükelçiliği Maslahatgüzarı David Kostelacnik'in, Macaristan'daki basın özgürlüğü hakkındaki eleştirileri dolayısıyla bakanlığa çağrıldığını söyledi.

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Magyar, düzenlediği basın toplantısında, Maslahatgüzar Kostelacnik'in katıldığı bir programda, Macaristan'daki basının durumunu "endişe verici" olarak yorumlamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.
 
Magyar, ''ABD'nin Budapeşte Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Kostelacnik'in, basın özgürlüğü hakkındaki açıklamaları ve buna benzer ifadeleri Macaristan'ın iç politikasına müdahaleden başka bir şey olarak yorumlanamaz.'' dedi.
 
Macaristan'ın içişlerini ilgilendiren ve gerçek dışı iddialara dayanan söylemleri gelecekte de kararlı şekilde reddedeceklerini kaydeden Magyar, ''Kostelancik'in açıklamalarında birçok sorun var. Öncelikle hiç kimse kendisinden açıklama yapmasını istemedi. İkinci olarak, ahlaki ve siyasi yetkiye sahip değil. Üçüncü olarak Macaristan egemen bir ülke. Birkaç ay sonra düzenlenecek olan parlamento seçimlerine herhangi bir ülkenin bu şekilde müdahale etmesini kabul etmiyor.'' diye konuştu.
 
Magyar ayrıca, Maslahatgüzarın bakanlığa çağırılarak bu tür açıklamaların ikili ilişkilere zarar verdiğini ve tekrarlanmamasını talep ettiklerini belirtti.
 

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