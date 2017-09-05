Maçka İlçe Jandarma Komutanı'nın FETÖ'nün mahrem imamı olduğu öğrenildi
Trabzon Maçka İlçe Jandarma Komutanı olarak görevdeyken gözaltına alınan Zabit Zengin’in sorgusu tamamlandı. Zengin’in FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarından olduğu öne sürüldü.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, İzmir’de yürütülen soruşturma kapsamında Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından gözaltına alınan Teğmen Zabit Zengin’in Trabzon’daki sorgusu tamamlandı. TEM Şubede tamamlanan soruşturmasında ifade vermeyen Zengin’in FETÖ/PDY terör örgütünün mahrem imamlarından olduğu öne sürüldü. İzmir’de yürütülen soruşturma sırasında Zengin’in hakkında mahrem imam olduğu yönünde deliler bulundu öğrenildi.
Zabit Zengin'in, bugün Trabzon Adliyesine sevk edileceği bilgisine ulaşıldı.
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