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Macron: Fransa, Esed'in kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vermeye hazır

Macron: Fransa, Esed'in kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vermeye hazır

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Fransız büyükelçilerle yaptığı toplantıda  "Fransa, Esed'in kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vermeye hazır" ifade etti.

"Esed rejimi İdlip'de insani kiriz yaratmak istiyor"

"Avrupa'nın güvenliği ABD'ye bağımlı olmamalı"

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