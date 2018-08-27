Macron: Fransa, Esed'in kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vermeye hazır

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Fransız büyükelçilerle yaptığı toplantıda "Fransa, Esed'in kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vermeye hazır" ifade etti.
"Esed rejimi İdlip'de insani kiriz yaratmak istiyor"
"Avrupa'nın güvenliği ABD'ye bağımlı olmamalı"
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