Maden işçileri, 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Zonguldak'ta maden işçileri, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında 08.00-16.00 saatlerindeki vardiyada çalışan maden işçileri, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Maden işçisi Satılmış Doğan, "Haber" kategorisinde Yunus Keleş'in "Kayyara'da yanan petrol kuyuları", "Yaşam" kategorisinde Fikret Delal'ın "Rize'de teleferikle ulaşım", "Spor" kategorisinde ise Özge Elif Kızıl'ın "Ümit Özat'ın kızgınlığı" fotoğrafları için oy kullandı.

Satılmış Doğan, fotoğrafların birbirinden güzel içeriklere sahip olduğunu belirtti.

Oylamada yaşamın her kesiminden fotoğraflar olduğunu dile getiren Doğan, "Yer altında her an ölümle karşı karşıyayız. 'Yer altından çıkabilecek miyiz?' bunun korkusuyla çalışıyoruz. Şartlar zor. Foto muhabirleri de yeri geldiğinde ekmek paraları için savaş ortamına giriyor. Onların da işi zor. Allah kolaylık versin. Dünyanın gerçekleri görmesi lazım. Dünyayı yöneten ülkeler bunları görsün. Dünyadaki korkuyu, acıyı, şiddeti hepsini görsün." dedi.

Fotoğrafları inceleyerek oylamaya katılan maden işçisi Erdal Kocabacak ise "Haber" kategorisinde Alaa Mohammad'in "Suriye'de 'çatışmasızlık bölgeleri'ne saldırılar", "Yaşam" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Parçalı ay tutulması", "Spor" kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Türkiye'nin sevinci" fotoğrafları için oy verdi.

Erdal Kocabacak, fotoğrafların birbirinden değerli olduklarını ifade ederek, "Türkiye'nin sevinci' başlıklı fotoğrafı çok beğendim. Sporcularımız engelli olmalarına rağmen o sevinci yaşattılar. Türkiye için bunu başarabildilerse bizlerin de onların daha fazla yanlarında olmamız lazım. O fotoğraf için teşekkür ediyorum." diye konuştu.