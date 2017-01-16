Maden ocağındaki göçükte ölen işçi toprağa verildi

Edirne'nin Keşan ilçesinin Küçükdoğanca köyündeki kömür madeni ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçi Niyazi Akçay, memleketi Zonguldak'ta defnedildi.İstanbul'daki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Akçay'ın (45) cenazesi, Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Dağlıca köyündeki evine getirildi.

Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, helallik alındı.Akçay'ın tabutu, evinin önünden yaklaşık 1 kilometre boyunca yakınları ve mesai arkadaşlarının omuzunda taşınarak, köy meydanına getirildi.Kılınan cenaze namazının ardından Akçay'ın cenazesi, çalıştığı maden ocağındaki mesai arkadaşlarının beklenmesi nedeniyle akşam saatlerinde aile mezarlığında toprağa verildi.Cenaze törenine Akçay'ın ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zafer Benli, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez ve şube yöneticileri, maden işçileri ve vatandaşlar katıldı.

Bir hafta önce işe başlamışNiyazi Akçay'ın ağabeyi Yılmaz Akçay, gazetecilere yaptığı açıklamada aile olarak üzüntülerinin büyük olduğunu dile getirdi. Akçay, 4 çocuk babası olan kardeşini 1 hafta önce Keşan'a götürdüğünü belirterek, "Tam 1 hafta oldu, kendi ellerimle kardeşimi teslim ettim. Madencilik baba mesleğimiz. Başımız sağ olsun, acımız çok büyük." diye konuştu.

Edirne'nin Keşan ilçesinin Küçükdoğanca köyündeki kömür madeni ocağında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen göçükte mahsur kalan işçilerden Niyazi Akçay, arkadaşları tarafından çıkartılmıştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Akçay'ın öldüğünü belirlemişti.