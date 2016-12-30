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Mağaza çalışanı 3 kadın iş çıkışında hayatının şokunu yaşadı

Antalya’nın Kepez ilçesine zincir bir mağazaya iş çıkışında gelen maskeli 2 hırsız, mağazada çalışan 3 kadını bıçakla etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan paraları ve bir çalışanın telefonunu alarak kayıplara karıştı.

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Olay akşam saat 21,30 sıralarında Emek Mahallesi Kara Yusuf Caddesi üzerinde bulunan zincir bir mağaza şubesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mağazanın kapanma saatine yakın mağazaya giriş yapan maskeli 2 kişi, mağaza içerisinde biraz oyalandıktan sonra kasaya doğru geldi. Yanlarında getirdikleri bıçaklar ile mağaza çalışanı 3 kadını etkisiz hale getiren zanlılar, çalışanlardan kasayı açmasını ve paraları vermesini istedi. Gözü dönmüş hırsızlar, çalışanlara kasayı açtırarak önce paraları topladı, daha sonra ise çalışanın birisinin telefonunu alarak, olay yerinden bindikleri plakasız motosiklet ile hızla uzaklaştılar.
 
Polis ekipleri kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı
 
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, verilen eşkaller doğrultusunda çevre sokaklarda ve mahallelerde çalışma başattı. Çalışmalar kapsamında eşkallere yakın şahısları durdurularak Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı. Yaşadıkları karşısında büyük korku yaşayan mağaza çalışanlarını ise olay yerine gelen diğer çalışma arkadaşları ve çevrede buluna vatandaşlar sakinleştirdi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çalışanlar yakınları tarafından evlerine götürülürken, polis ekipleri kaçan zanlıları yakalamak için şehir içerisinde çalışma başlattı.

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