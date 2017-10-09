Kamu Denetçiliği Kurumunca (KDK) sorunları çözülen vatandaşlar, kuruma teşekkür mektubu gönderdi.

KDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, idareyle yaşanan sorunlarda vatandaşlar KDK'ya ücretsiz başvuru yapabiliyor.

Bu kapsamda, 2017'nin Eylül ayına kadar olan sürede sorunlarına çözüm bulan bin 314 mağdur, kuruma teşekkür mektubu yazdı.

Mağduriyetleri giderilenlerin başında LYS, KPSS ve ALES sınavları için başvuru tarihlerini kaçırarak mağdur olan binlerce öğrenci geliyor.

Bu kapsamda, KDK'nın girişimleri sonucunda LYS'ye başvurup sınava girebilen ve tıp fakültesini kazanan bir öğrenci, mektubunda, bu şans verildiği için başta Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç olmak üzere ilgililere teşekkür etti.

Mektup gönderenler arasında "YGS'nin yapıldığı salona nefes açıcı tüp ilaçla girdiği" gereçesiyle sınavı iptal edilen, KDK'nın girişimleriyle sınavı geçerli sayılan bir öğrenci de bulunuyor.

KDK'ya, 2017 yılı Eylül ayına kadar 11 bin 833 şikayet başvurusu geldi.