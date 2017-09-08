‘Mahalle baskısı’na aldırmadan tabu yıktı

Önceki gün hayata gözlerini yuman sosyolog ve siyaset bilimci Prof. Dr. Şerif Mardin dün son yolculuğuna uğurlandı. 90 yaşında vefat eden ünlü bilim adamı için Yeniköy Çarşı Merkez Camisinde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Mardin, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi.



HOCALARIN HOCASI



Sosyoloji ve siyaset biliminde derin izler bırakan Mardin, hocaların hocası olarak da anılıyordu. Siyaset sosyolojisinde merkez-çevre ilişkisini ve ‘Mahalle baskısı’ kavramını literatüre sokan Mardin, jakoben bir bakışla toplumu değiştirmeye çalışan aydın kuşağı içerisinde, yerli bir bakışla toplumsal dinamikleri anlamaya ve değerlendirmeye çalışmışbir bilim insanıydı.



Görüşleri ve eserleriyle bilim dünyasına ilham kaynağı olan Mardin, Türk modernleşmesi, din ve siyaset, Osmanlı’nın son dönemindeki siyasi gelişmeler ve Jöntürkler üzerine yaptığı çalışmalar ile biliniyordu. Mardin, 10 yıl önce de bir röportajında, “mahalle baskısı” kavramını ilk kez dile getirmişti. Mardin, 70 yıla yaklaşan akademik hayatına sayısız ödül, yüzlerce makale, yazı ve söyleşi ile pek çok kitap sığdırdı. Sosyal bilimler tarihine derin izler bırakan Mardin, eğitim camiasına kaynak ve referans olabilecek eserler kazandırdı.

Türkiye Sosyal Bilimler Derneğinin kurucularından olan Mardin, 1980’lerde Said Nursi’nin dini söylemi ve anlayışı üzerine çalışmaya başlamış ve kitap yayınlanmıştı.



Eserleri ile yaşayacak



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin’in ailesini telefonla arayarak, taziyelerini iletti. Merhumun oğlu Osman Mardin’le görüşen Erdoğan, Prof. Dr. Mardin’in vefatının kendisini derinden üzdüğünü belirtti. Erdoğan, dünyanın önemli bir bilim adamını kaybettiğini vurgulayarak, Mardin’in kıymetli eserleri sayesinde gelecek kuşaklar tarafından da hayırla yad edileceğine dikkati çekti.



ESKi iLE YENi ARASINDA KÖPRÜ



Prof. Dr. Şerif Mardin’in ölümünün ardından, akademi dünyası da kaybın üzüntüsünü yaşıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bedri Gencer, Mardin’in, sosyal bilim alanında çığır açmış bir bilim insanı olduğunu belirterek, Mardin’in hayatını kaybetmesi dolayısıyla büyük üzüntü yaşadıklarını anlattı. Gencer, “Hoca, klasik anlamda sosyolojinin, Ziya Gökalp çizgisindeki bütüncül bir bakış açısına sahip bir bilim adamıydı” dedi. Gencer, Mardin’in aynı zamanda, eski ile yeni arasındaki çatışmanın sınırında duran, köprü işlevi gören bir kişi olduğunu dile getirdi.