Mahalle kayıyor, binalar boşaltılıyor

İlçeye bağlı 2 bin 229 nüfuslu Soğuksu Mahallesi zemininde yaklaşık 1 yıldır kayma görülüyor. Sürmene Devlet Hastanesi'nin de bulunduğu bölgede 7 bina boşaltıldı, hasar gören 6 binanın yıkımına başlandı, inşaat halindeki 2 bina inşaatı da durduruldu. Kayma sonucu bazı yapılar yan yattı, yollarda çökmeler oldu. Tehlikenin artması üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesi yetkilileri harekete geçti, mahallede kaymalara karşı 'Fore kazıklı' önlem almaya başladı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Evlerinden tahliye edilenler ilçede başka konutlara yerleştirildi. Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan proje çerçevesinde bölgede 1'inci etap inşa çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 3 aydır süren çalışmalarla projenin yüzde 65'i tamamlanırken, 23 metre boyunda, 120 santimetre çapında 136 adet fore kazığın da bölgeye çakıldı. Trabzonspor Medical Park Stadyumu için deniz dolgusu üzerine uygulanan 'Fore kazık' yönteminin benzeri bu alan için de uygulandı. Bölge için ihale edilen 2'nci etapta da birbirlerine paralel iki sıra halinde tekrar fore kazık çalışması uygulanacak.

Heyelan görülen mahallede toprak kayması riskine karşın çalışmaların yürütüldüğü alana 'Toprak kayması nedeniyle yayaların bu alana girmesi yasaktır' yazılı uyarı tabelaları konuldu.

"GEREKLİ TEDBİR ALINMADI"

İlçede arazi ve evi zarar gören Suzan Altıhoka yaşanan heyelanın tedbirsizlik sonucu oluştuğunu belirterek "Daha önce böyle bir tehdit yoktu. Buralarda binalar yapıldı. Ne olduysa ondan sonra oldu. Şimdi burada bir önlem alınıyor Allah razı olsun ama çaylığım gitti ben tek maaşa geçiniyorum ne yapacağım? Hastanenin bahçesindeki duvar açıldı. O bölgeden toprak alındı. O zaman gerekli tedbir alınmadı" dedi.

"BİZİM ENDİŞEMİZ VAR"

Heyelan tehlikesine karşın tahliye edilen 18 konutlu apartman sakinlerinden emekli öğretmen Ali Kemal Bulut da endişeli olduklarını belirterek şöyle dedi:

"Bize 'Tehlike var' dediler bizler de buradan çıktık. Kiraya geçtik. Eşyalarımız çoğu içerde binamız hasar aldı. Kayma devam eder mi? Su binanın altından akıp gidiyor. Aslında çok sağlam bir bina. Ama afet işte. Gürültü ve taş sesi vardı. 1 hafta böyle durduk daha sonra çıktık. Mağduriyetimizden öte korkumuz var. Burada ağaçlar vardı. Şimdi ise çay alanı var. Ağaçların olmayışı bu heyelanda etkili oldu. Önlemler alınıyor. Fore kazıklar çakılıyor, bir duvar bir set daha yapılacak. İnşallah evimize döneriz."

BAŞKAN ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, bölgede süren çalışmaları yerinden inceleyerek, bilgi aldı. Projeyle ilgili konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu, bölgemiz her zaman heyelana maruz kalabilecek topografyaya sahip olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Bu bölgelerimizden biri de Sürmene ilçemiz. Burada önemli bir heyelan 15 dekarlık bir alanı etkiledi. İlçe ve büyükşehir belediyemizle birlikte bölgeyi sağlama alabilmek amacıyla bir çalışma yaptık. Bu projede AFAD'ın katkıları oldu. İlgili bakanlıklarımıza durumu ilettik ve hemen heyelan onarımına başladık. İlk etapta 3 milyon 210 bin lira bedelle, 136 fore kazıkla ki bu fore kazıklar sağlam kayaya 2 metre ile 4 metreye kadar yerleştiriliyor. Ardından da bir duvar yapılarak gerekli önlemler alınmaya çalışılıyor."

"6 MİLYON LİRA MAL EDİLDİ"

Heyelan olaylarının önüne geçmek için bütçe imkânları ölçüsünde seferber olduklarını da kaydeden Başkan Gümrükçüoğlu şöyle konuştu:

"Çalışmalarla birlikte projenin büyük bir bölümü tamamlanmış oldu. Bu alanda 4 bin metreküp beton ve 500 ton gibi demir kullanıldı. Diğer risk olan bölgeyi de garantiye alabilmek için projenin 2'inci etabı da gerekiyordu. O proje de 2 milyon 800 bin liralık bir bedelle ihale edildi. Toplamda 6 milyon liraya ulaşan bir rakam buranın garantiye alınabilmesi için bu bölgeye harcanacak. İkinci etap da 3 bin 500 metreküp beton ve 500 ton civarında demir kullanılması ön görülüyor. Bunun neticesinde bölgemiz rahata kavuşacaktır. Takibimiz sürecek. Heyelan olaylarının sık görüldüğü bir bölgede yaşıyoruz. Bunun bilincinde hareket etmeliyiz."