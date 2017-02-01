Mahallenin sosyal medya muhabirine sıfır otomobil

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı İğde Mahallesi'nde yaşayan Yahya Marangoz, 6 yıl önce tanıştığı sosyal medya sayesinde hem hayatını hem mahallesini değiştirdi.

Evli ve üç çocuk babası olan ve herhangi bir işte çalışmayan Yahya Marangoz, hayatını mahallesine adadı. Yahya Marangoz, “Son 6-7 yıldır sosyal medya üzerinden İğde Mahallemizin haberlerini yapıyorum. Hastalar, vefat edenler, düğünler gibi yaşanan gelişmeleri ve etkinlikleri hemşehrilerimizi bir araya getirmek anlamında paylaşımlarda bulunuyorum. Bu kapsamında yeni bir dernek kurduk. Kısa zaman içerisinde faaliyete geçecek. Bir engelli olmama rağmen hizmet etmek, insanlara faydalı olmak için mücadele ediyoruz. Bu otomobil kampanyasından önce mahallemizde bulunan taziye evinin ihtiyaçlarını giderdik. Kaymakamlık ve muhtarımızla birlikte, yaşanan eksikleri sosyal medya üzerinden tüm dünyadaki hemşehrilerimize duyurup çağrıda bulunuyoruz. Mahallemizdeki eksiklerin giderilmesinin ardından gurbetçi kardeşlerim kış mevsiminde yaşanan olayları haber yapamadığım için bir otomobil kampanyası düzenlediler. 10 yıldır özürlü motosikletimle geziyordum. Bu kampanyaya öncülük eden herkesten Allah razı olsun. Bu yaşıma kadar hiç otomobilim olmadı. Çok güzel bir duygu. İhtiyacı olan herkesin otomobil sahibi olmasını isterim” dedi.

Otomotiv firması olarak kampanyaya destek olan Ayda Otomotiv Genel Müdürü Alican Akpınar da, Yahya Marangoz'a otomobilin anahtarını teslim etti. Akpınar, “Yahya beyle görüşmemiz neticesinde bizde kampanyaya destek olmak adına elimizi taşın altına koyduk. Güle güle kullansın” diye konuştu.

Otomobil kampanyasına destek olan herkese teşekkür eden kampanya öncülerinden Ahmet Çam ise, “Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan hemşerilerimizin vatan özleminden ortaya çıkan ilgi nedeniyle Yahya Marangoz engelli olmasına rağmen sosyal medya üzerinden bilgi paylaşımlarında bulunuyor. Yahya Beyin bu faaliyetlerini kış aylarında rahatlıkla sürdürebilmesi için bir otomobil alınması gündeme geldi. Herkes elinden geleni yaptı. Bizde elimizden gelenleri yaparak Yahya beye aracını teslim ettik. Hayırlı uğurlu olsun güle güle kullansın” dedi.

Sosyal medya üzerinden Yahya Marangoz’un takipçisi olduklarını kaydeden Onikişubat Belediyesi Engelliler Komisyonu Başkanı Muhammet Mustafa Doğru’da, Yahya Marangoz’u hizmetlerinden dolayı kutlayarak, bu çalışmalarının örnek teşkil etmesini söyledi.