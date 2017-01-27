Mahkeme başkanından darbecilere: Uçaksavar ne alaka?

FETÖ'nün 15 Temmuz'da Maltepe Nurettin Baransel Kışlası'ndaki 2'nci Zırhlı Tugay'dan çıkıp Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye giden askerlerin Silivri'de pazartesi günü başlayan yargılaması dün de sürdü. Dünkü 4'üncü duruşmada 3 astsubay ile 4 subayın savunması ve çapraz sorgusu yapıldı. Tutuklu astsubaylardan Erkan Taşdemir, Yarbay Şakir Çınar'ın kendilerini görevlendirdiğini belirtip, "Araçların bulunduğu yere gittiğimde askeri araçlara mühimmat yüklenmişti. Havalimanına doğru ilerlediğimiz sırada Serkan astsubayın Ankara'daki kız kardeşi aradı. TSK'nın böyle bir emrinin olmadığını, askerlerin kışlaya dönmeleri yönünde emir verildiğini söyledi" dedi. "O sırada beni kimse aramadı" diyen Taşdemir'e mahkeme başkanı Ali Öztürk "Çekirdek almaya mı gidiyorsun, böyle bir durumda insan bir yakını aramaz mı" dedi.

KANDIRMIŞLAR

"Terör saldırısı var" denilerek havalimanına götürüldüklerini söyleyen Tutuklu astsubay Sinan Torunoğlu'na mahkeme başkanı Ali Öztürk, "Terör saldırısı var diye neden uçaksavar yüklüyorsun? Sen daha önce hiç terör saldırısına uçaksavar mühimmatıyla gittin mi? Kaç terör örgütünün elinde uçak var" şeklinde sorular yöneltti. Cevap veremeyen Torunoğlu, "Bizi 5-6 aydır hazırlıyorlarmış. Bizi kandırmışlar" ifadesini kullandı. Davada 28'i rütbeli toplam 62 asker meclisi, hükümeti ve anayasal düzeni devirmeye teşebbüsten 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, terör örgütü üyeliğinden de 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. (Sabah)