Mahkeme başkanından FETÖ sanığına: Bize şov yapma

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları öne sürülen 7'si eski askeri personel 8 sanığın savunması tamamlandı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar eski üsteğmen Erdem Aksaray, eski uzman çavuşlar Süleyman Top, Mustafa Söğüt, Hakkı Erkan, Bayram Yaman, Tanju Saka, Taşkın Büyüktopaç ile tutuksuz yargılanan Kenan K. katıldı.

Adliye binasında daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik salonda görülen duruşmada, sanık avukatları ve yakınları da hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Saffet Murat Kasapoğlu, kimlik tespitinin ardındanüsteğmen Erdem Aksaray'ın savunma yapmak üzere söz hakkı verdi.

"Sen sanık olarak buradasın, üsteğmen olarak değil"

Duruşma salonundaki sanık kürsüsüne gelen Aksaray, tanık kürsüsünü göstererek, "Ben orada savunma yapmak istiyorum. Kahramanlarımın, aslanlarımın yüzüne gözüne bakarak konuşmak istiyorum." dedi.

Mahkeme Başkanı Kasapoğlu da sanık Aksaray'a, "Nereden çıktı bu kahramanlık, senin amacın ne? Yakanı kapat, sanık olarak burada bulunuyorsun, ne bu özgüvenin, kişisel görüşünü soran olmadı." yanıtını verdi.

Kasapoğlu, yaşanan diyalogda zaman zaman sözünü bölen Aksaray'ı, "Burası Türkiye Cumhuriyeti Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi, bize şov yapma. Sen sanık olarak buradasın, üsteğmen olarak değil. Sanık Erdem olarak buradasın." diyerek salondan çıkartılmasını istedi.

Duruşma, Aksaray'ın dışarıya çıkartılmasının ardından diğer sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam etti.

Sanık Aksaray: "Özür diliyorum ben hatalıyım"

Tüm sanıkların savunmalarının ardından Mahkeme Başkanı Kasapoğlu, eski üsteğmen Erdem Aksaray'ı tekrar salona alarak savunma yapmasını istedi.

Aksaray, "Özür diliyorum ben hatalıyım" diyerek başladığı savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek, şunları savundu: