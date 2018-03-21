Mahkeme Başkanından FETÖ sanığına tepki: Keyfi yargılama mı yapıyoruz? Sapla sapanı ayıklamakla yükümlüyüz

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 12'si firari 150 kişinin yargılandığı davada, sanık savunmalarının alınmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan eski astsubay Gökhan Karaca, 15 Temmuz günü rutin mesaisini tamamlayıp evine gittiğini, ailesiyle oturduğu sırada yaşanan olayları televizyondan izleyip karargaha gitmeye karar verdiğini, akabinde saat 00.15 civarında kışlaya geçtiğini anlattı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı girişindeki 2 No'lu nizamiye yolu polis tarafından kapatıldığından 3 No'lu nizamiyeye yöneldiğini belirten Karaca, "Sivil kıyafetliydim. Nizamiyedeki görevli askerler saldırı olacak diye beni içeri almak istemediler. Askeri kimliğimi gösterdim ve içeri girdim." diye konuştu.

Karaca, çalışma odasına giderken karargahta şube müdürü Mehmet albayı eğitim kıyafetli olarak gördüğünü, komutana bir emrinin olup olmadığını sorduğunu, albayın 'Hayır, buralarda bulunun' dediğini aktardı. O gece komutanları tarafından herhangi bir emir ve talimat verilmediğini öne süren Karaca, sözlerine şöyle devam etti:

"Cep telefonumu evde bırakarak karargaha gelmiştim. Dahili hattan eşimi aradım ve iyi olduğumu söyledim. Kamuflajlarımı giydim, haberleri takip etmeye devam ettim. Saat 02.00 civarında 2 No'lu nizamiye bölgesine gittim. Sabaha kadar yasa dışı hiçbir eylemde bulunmadan bekledim."

Mahkeme başkanından tepki

Çapraz sorgusu sırasında 20 aydır hiçbir delil olmadan hapiste olduğunu savunan Karaca, "Adalet gerçekleşmeyecekse burada bulunmamızın bir nedeni yok." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Murat İlhan, sanığa "Burada biz niçin varız? Biz burada keyfi yargılama mı yapıyoruz? Kimse vicdandan yoksun değil. Biz burada sapla sapanı ayıklamakla yükümlüyüz. 'Adalet gerçekleştirilemeyecekse' ne demek?" sözleriyle tepki gösterdi.

Sanık Gökhan Karaca, Mahkeme Başkanına "Ben sadece temennimi bildirdim. Yanlış anlaşıldıysam özür diliyorum." karşılığını verdi.

Sanığın 4 saat süren savunmasının ardından, duruşmaya ara verildi.