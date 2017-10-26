Mahkeme başkanı: Kabul etmiyoruz diyorsunuz, bunlar uydurulmuş belgeler mi?

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla dava açılan 13'ü tutuklu 62 sanığın yargalanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ile tutuklu sanıklardan Ercan K, Erdinç Z, Halil İbrahim K, İbrahim E, İbrahim K, İlhami K, Mahmut U, Murat Ö, Selim Ç, Seral Ü, Yunus D, Zekeriye Ç. ve avukatları yer aldı. Tutuklu sanık İbrahim K. ise duruşmaya, bulunduğu Sivas Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Mahkeme Başkanı, sanık Ercan K'ya ByLock tespit ve değerlendirme tutanağında yer alan HTS kayıtlarını göstererek, ''18 bin sayfa ve 13 bin sayfa ayrı ayrı HTS kayıtların mevcut. Tarsus'taki bir şahsın ByLock kaydında da ismin yer alıyor.'' dedi.

Tutuklu sanık Ercan K. ise mahkeme heyetine, gelen belgeleri kabul etmediğini belirterek, ByLock programını hiç kullanmadığını öne sürdü.

"Bunlar uydurulmuş belge mi?"

Duruşmada savunması alınan diğer sanıklar da ByLock programını kullanmadıklarını ve HTS kayıtlarını kabul etmediklerini ileri sürerek, tahliye ve beraatlerini talep etti.

Bunun üzerine Mahkeme başkanı, ''Hepiniz kabul etmiyoruz diyorsunuz. Bunlar uydurulmuş belgeler mi?' diye tepki gösterdi.

Daha sonra cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamı yönünde mütaalasını verdi.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.