Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "abla yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında örgüt adına faaliyet gösterdikleri iddia edilen 30 şüphelinin yargılanmasına devam edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde oluşturulan salonda 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, 4'ü tutuklu 30 sanık hakim karşısına çıktı.

Tutuksuz sanık Nurcan Şahin savunmasında ne FETÖ ne de başka bir terör örgütü ile ilgisinin olmadığını öne sürdü.

Şahin, savunmasında Tekirdağ'da FETÖ tarafından kurulduğu tespit edilen ve KHK ile kapatılan Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nde (EMAN-DER) 2 yıl sekreter olarak çalıştığını anlattı.

"DERNEK ÜYELERİNİ TANIMIYORUM, BİLMİYORUM"

Mahkeme başkanının "Dernek üyelerini tanıyor musun?" sorusuna Şahin, "Dernek üyelerini tanımıyorum, bilmiyorum" diye yanıt verdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "2 yıl sekreterliğini yaptığın derneğin üyelerini nasıl tanımıyorsun?" diye tepki gösterdi.

Şahin, bu tepki üzerine "Dernek üyelerinin isim isim kimler olduğunu bilmiyorum, tanımıyorum. Ben asla FETÖ ile irtibatlı olmadım. Fetullah Gülen'in kitaplarını okumadım. Dernekte düzenlenen sohbetlerde günlük hayatta yaşanılanlar konuşulurdu. Siyasi konuşmaların geçtiğine tanık olmadım. Ben aidatları toplayıp muhasebeye götürüyordum. Örgüte ait evlerde kalması için kimseyi teşvik etmedim. Benim örgüt mensupları ile hiçbir bağlantım yoktur." diye savunma yaptı.

Mahkeme heyeti diğer sanıkların daha sonra dinlenmesine karar vererek duruşmayı yarına erteledi.