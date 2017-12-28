Mahkeme Başkanından sanığa 'Hiçbir şeyden haberin yok' çıkışı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde "Deniz Kuvvetleri Yapılanması"nın mahrem imamı konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılandığı davada, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binada yapılan duruşmada, tutuklu sanık Muhammed Bilal Özel savunma yaptı.

Darbeden haberinin olmadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını Levent Özcan’ın evinde televizyondan duyduğunu öne süren Özel, Özcan’ın evinin iddianamede yer aldığını, köprüler kapatıldığı için Özcan’ın evine gitmesinin normal olduğunu savundu.

Mahkeme Başkanı Ali Öztürk'ün "Baz bilgilerine bakıyoruz. Fıldır fıldır geziyorsunuz. Darbe teşebbüsü olmuş, birliğe neden dönmüyorsunuz?’’ sorusuna, sanık Özel, "Birliğe dönme ihtiyacı hissetmedik. O gün İstanbul’da bulunan 40 SAS’çıdan 25’i birliğe gitmemiştir." yanıtını verdi.

Başkan Öztürk'ün "Özel bir birliksiniz. Normal mantıkta birliğe dönmeniz lazım." demesi üzerine, Özel, "Dışarıda bulunmak tehlikeydi. Levent Özcan’ın evine alternatif yollardan gittik." ifadesini kullandı.

Mahkeme Başkanı: "Bulacağız o silahları’’

Tutuklu sanık Emre Akgül de Binbaşı Hakan Egemen’in eğitim planları nedeniyle senelik iznini iptal ettiğini, 12 Temmuz 2016’da mesaiye başladığını, 12-13-14 Temmuz’da atış talimleri yaptıklarını, 14 Temmuz’da Egemen’in kendisine yemek planını söylediğini anlattı.

15 Temmuz’da evden çıktığını, durakta arkadaşını gördüğünü, arkadaşının kendisine SAT Komutanlığı’na göreve çağrıldığını aktardığını, kendisinin de Anadolu Kavağı’na yemeğe gideceği için arkadaşına kendisini bırakabileceğini söylediğini ifade eden Akgül, "Hakan Egemen, kuvvet koruma görevi olduğunu ve yemeğin iptal olduğunu söyledi. SAT Komutanlığı’na gittik. Kapıda Hakan Egemen’i gördüm, 'bekleyin' dedi. Bağlı olduğum WhatsApp grubundan tankların köprüyü kapattığı yazıldı. Daha sonra Hakan Egemen geldi, görevin iptal olduğunu, dağılabileceğimizi söyledi. Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’ndan 'birliklerinize dönün' mesajı geldi. 23.45’te birliğe giriş yaptık. Teyakkuzda nöbet beklemeye başladım. 16 Temmuz sabahına kadar birliğimi korudum. Sabah istirahat için evime gittim. SAS Grup Komutanlığı’ndan tahrip malzemelerinin çıktığı iddialarını reddediyorum. Bilgim ve sorumluluğum yoktur." şeklinde konuştu.

Mahkeme Başkanı Ali Öztürk'ün "Silahlarla ilgili bilgim yoktur' dedin. Daha bilgisi olanını görmedim." demesi üzerine sanık Akgül, "İnşallah bulunur." şeklinde konuştu. Bunun üzerine Öztürk, "Bulacağız o silahları." ifadesini kullandı.

"Hiçbir şeyden haberin yok"

Tutuklu sanık Emre Özdemir ise olay günü karargah nöbetçi astsubayı olduğunu, darbe girişimiyle ilgi ve bilgisinin bulunmadığını öne sürerek, darbe girişimini karargahta öğrendiğini, buna karşı birlikte çalıştığını savundu.

Çapraz sorguda başkan Ali Öztürk, sanığa "14 Temmuz’da nöbetçisin, 15 Temmuz’da izinli olman gerekiyor. Neden?" diye sordu.

Sanık Özdemir de "Nöbetçi kişi, eşinin rahatsızlandığını söyledi. Lojmandaki eşine bakacağını söyledi. İnsaniyet adına nöbeti devraldım." diye konuştu.

Başkan Öztürk'ün, "Sen karargah nöbetçi subayısın. Silah depolarının kapıları kırılıyor, haberin yok. Kameraların yönleri değişiyor, haberin yok. Silahlar dışarı çıkartılıyor, haberin yok. Personel dışarı çıkıyor, haberin yok. Hiçbirinden haberin yok. Nöbetten çıkıyorsun, tutmaman gereken nöbeti devralıyorsun ve hiçbir şeyden haberin yok." demesi üzerine sanık Özdemir, "Haberim yok evet." yanıtını verdi.

Özdemir’in savunmasının tamamlanmasının ardından, duruşma yarına ertelendi.