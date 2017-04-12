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Mahkeme HDP'nin referandum şarkısını yasakladı

HDP'nin 16 Nisan referandumu için hazırladığı 'Bejin Na' 'Hayır Deyin' isimli şarkısı Mersin 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yasaklandı.

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Mersin 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararda Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından referandum çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlatılan ve partinin internet sitesinde bulunan propaganda materyallerinden, Kürtçe “Bejin Na” (Hayır Deyin) isimli şarkının sözlerinde "Hayır Hayır tek bayrağa, Hayır Hayır tek millete, Hayır tek dile Hayır"  ifadelerinin geçtiğine dikkat çekildi.
 
Mahkeme kararında bu sözlerin anayasaya aykırı olduğu belirtilerek "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında belirtilen 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.'ibaresine aykırı olduğu ve Türk Ceza Kanununun 216. Maddesinde belirtildiği üzere halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununun 'demokratik devlet düzeninin korunması ile ilgili yasaklar' başlıklı 78. maddesi 'Devletin tekliği ilkesinin korunması' başlıklı 80. Maddesi 'Azınlık yaratılmasının önlenmesi' başlıklı 81. Maddesi ve 'Bölgecilik ve ırkçılık yasağı' başlıklı 82. Maddesine muhalefet ettiği değerlendirilerek yasaklanmasına karar verildiği" ifadeleri yer alı.

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