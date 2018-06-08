Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Mahkeme, tutuklu sanıklardan da 4'ünün tahliyesine karar verdi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme, sanıklar ve avukatların beyanlarının tamamlanmasının ardından ara kararlarını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının davaya katılmasına karar veren mahkeme, olay tarihine ait görüntülerin ilgili kurumlardan istenilmesine hükmetti.

Tutuklu sanıklar Yaşar Yüce, Çağrı Baca, Arif Aydınoğlu ve Adem Doğan'ın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 10 Eylül'e erteledi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Seçim Yolunda Çekmeköy

Seçim Yolunda Çekmeköy

İşte en yüksek maaşı alan meslekler!

İşte en yüksek maaşı alan meslekler!

AK Parti'nin il il icraatleri (AK Parti döneminde hangi ilde ne kadar yatırım yapıldı)

AK Parti'nin il il icraatleri (AK Parti döneminde hangi ilde ne kadar yatırım yapıldı)

Ağacın dibinde yedi sülalesine yetecek hazine buldu

Ağacın dibinde yedi sülalesine yetecek hazine buldu

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA