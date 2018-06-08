Mahkeme, tutuklu sanıklardan da 4'ünün tahliyesine karar verdi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.
- AA
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.
Mahkeme, sanıklar ve avukatların beyanlarının tamamlanmasının ardından ara kararlarını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının davaya katılmasına karar veren mahkeme, olay tarihine ait görüntülerin ilgili kurumlardan istenilmesine hükmetti.
Tutuklu sanıklar Yaşar Yüce, Çağrı Baca, Arif Aydınoğlu ve Adem Doğan'ın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 10 Eylül'e erteledi.
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