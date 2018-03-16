Bakırköy Belediyesi mahkeme kararına rağmen vatandaşın evini yıktı

Bakırköy Osmaniye’de iddiaya göre 25 yıldır oturan Murat Tokgöz’ün evi idare mahkemesinin kararına rağmen belediye ekiplerince yıkıldı. Ekipler, kepçelerle yıktıkları evin kullanılamaz hale gelmesinin ardından yıkım yerinden ayrıldı. Yıkım sırasında zaman zaman ev sahibi Tokgüz ile zabıta ekipleri arasında gergin anlar yaşandı. Zabıta ekiplerini yıkımın kanunsuz olması nedeniyle uyaran ev sahibini yaka paça uzaklaştırdı. Mahkeme kararına rağmen evinin yıkıldığını söyleyerek duruma engel olmaya çalışan Tokgüz’ü uzaklaştıran ekipler daha sonra kepçelerle evin yıkımına geçti.

“Lüks binaların önünü açmak için bizi buradan temizlemeye çalışıyorlar”

Evinin mahkeme kararına rağmen belediye ekiplerince hukuksuz şekilde yıkıldığını aktaran Murat Tokgöz" Bakırköy Belediyesine dava açacağım. Yola gerek olmadığı halde bu lüks binaların önünü açmak için bizi buradan temizlemeye çalışıyorlar. Bizi buradan temizlemek için yalandan üstümüzden bir yol yaptılar” dedi.

Bir önceki mahkemede ‘Burada yola gerek yoktur diye’ bilirkişi raporu olduğunu kaydeden Tokgüz, “Bakırköy belediyesinden bazı kişiler bize, ‘Siz mahkemeyi kazandınız . Bizi mahkemeye verin bizde tapunuzu verelim. Biz savunma yapmayacağız dediler’ bizi kandırmak için. Sonra biz mahkemeyi açtık. İşi aleyhimize çevirmek için dört sayfa savunma yaptılar ve işi aleyhimize çevirip sonra da zabıtaları gönderip yedi gün içinde evi boşaltın yıkım yapacağız dediler” diye konuştu.

“Mahkeme başkanı arayıp görevlilere suç işlediklerini söyledi”

Murat Tokgöz’ün Avukatı Osman Bildirir ise ” İstanbul 4.idare mahkemesinin verdiği yürütmeyi durdurma kararı var. Bu kararı biz belediyeye ibraz ettik. Ancak karara rağmen evin bir kısmını yıkmışlar. Mahkeme kararını dikkate almadıkları için bizzat mahkeme başkanı buradaki görevlileri arayıp ‘Şuan suç işledikleri ve derhal işleme son vermeleri gerektiğini ‘ söyledi. Ona rağmen işlem yapmaya çalışıyorlar. Bu belediyeyi hukuk kuralları bağlamıyorsa ne bağlıyor acaba? Dolayısıyla yürütmeyi durdurma kararı var ve bu yürütmeyi durdurma kararı Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde resmi bütün kurumlarında bağlar” dedi.Daha önce de Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Bakırköy Spor Kulübünün sosyal tesisleri yıkımı sırasında kulüp üyelerine hakaretler etmiş ve saldırmıştı.