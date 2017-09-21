Mahkemede şoke eden anlar! Mahrem imamı arkamda

Duruşmada polis ve savcılıktaki itiraflarını tekrar eden eski Tuğamiral Gürel Kaynak, kendisinin bağlı olduğu 'Mahrem İmam' denilen örgütün özel görevli mensubunu da duruşma salonunda teşhis etti. Kaynak, hakimin soru üzerine ifadelerinde bahsettiği 'Mert' kod adlı şahsın sanıklar arasındaki Yakup Dalkılıç olduğunu belirterek 'Şu an arkamda, sol tarafta oturuyor' dedi.

'KOD ADI MERT'

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 92 sanık hakkında açtığı dava, Kocaleli Kapalı cezaevi'nin salonunda Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bir haftadır devam ediyor. Duruşmada ifade veren sanıklardan bazıları itirafçı olarak bildiklerini anlattı. Bunlardan biri olan eski Tuğamiral Gürel Kaynak duruşmadaki savunması sırasında, darbe sürecinde ve öncesinde kendisiyle 'ilgilenen' özel FETÖ görevlisinin ismini açıklayarak duruşmadaki sanıklar arasından teşhis etti. Mahkeme Başkanı, sanık Tuğamiral'e polis ifadesinde bahsettiği 'Mert' kod adlı 'Mahrem İmam'ı gündeme getirerek 'Bu kişi kimdir diye sordu?'

'ARKAMDA OTURUYOR'

Kaynak da 'Bu kişi şu an duruşma salonunda bulunan Yakup Dalkılıç'tır. Arkamda sol tarafımda oturuyor' diyerek 'Mahrem İmam'ı teşhis etti. Kaynak, Bu kişinin Donanma Komutanlığı'nda görevli başka subaylarla da görüştüğünü, ancak isimlerini vermediğini söyledi.

Milliyet