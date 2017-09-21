Son Dakika Haberleri E-gazete 21Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Mahkemede şoke eden anlar! Mahrem imamı arkamda

15 Temmuz gecesi Gölcük Donanma Komutanlığı'nı ele geçirmeye çalışan askerlerin yargılandığı davada bir ilk yaşandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Duruşmada polis ve savcılıktaki itiraflarını tekrar eden eski Tuğamiral Gürel Kaynak, kendisinin bağlı olduğu 'Mahrem İmam' denilen örgütün özel görevli mensubunu da duruşma salonunda teşhis etti. Kaynak, hakimin soru üzerine ifadelerinde bahsettiği 'Mert' kod adlı şahsın sanıklar arasındaki Yakup Dalkılıç olduğunu belirterek 'Şu an arkamda, sol tarafta oturuyor' dedi.
 
'KOD ADI MERT'
 
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 92 sanık hakkında açtığı dava, Kocaleli Kapalı cezaevi'nin salonunda Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bir haftadır devam ediyor. Duruşmada ifade veren sanıklardan bazıları itirafçı olarak bildiklerini anlattı. Bunlardan biri olan eski Tuğamiral Gürel Kaynak duruşmadaki savunması sırasında, darbe sürecinde ve öncesinde kendisiyle 'ilgilenen' özel FETÖ görevlisinin ismini açıklayarak duruşmadaki sanıklar arasından teşhis etti. Mahkeme Başkanı, sanık Tuğamiral'e polis ifadesinde bahsettiği 'Mert' kod adlı 'Mahrem İmam'ı gündeme getirerek  'Bu kişi kimdir diye sordu?'
 
'ARKAMDA OTURUYOR'
 
Kaynak da 'Bu kişi şu an duruşma salonunda bulunan Yakup Dalkılıç'tır. Arkamda sol tarafımda oturuyor' diyerek 'Mahrem İmam'ı teşhis etti. Kaynak, Bu kişinin Donanma Komutanlığı'nda görevli başka subaylarla da görüştüğünü, ancak isimlerini vermediğini söyledi.
 
Milliyet

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Konya'da otomobil köprüden uçtu!

Konya'da otomobil köprüden uçtu!

Türk kahvesinin faydaları

Türk kahvesinin faydaları

Dünyada en çok satılan otomobiller

Dünyada en çok satılan otomobiller

Facebook çalışanları ne kadar maaş alıyor?

Facebook çalışanları ne kadar maaş alıyor?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA