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Mahkemeden Türköne, Bulaç ve Alpay'ın tutukluluk haline devam kararı

FETÖ'nün yayın organı kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yönetici ve yazarlarına yönelik soruşturma sonunda Türköne, Bulaç ve Alpay'ın yargılandığı davada, mahkeme tutuklu sanıkların bu halinin devamına karar verdi.

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen soruşturma sonunda Mümtaz'er Türköne, Ali Bulaç ve Şahin Alpay'ın da aralarında bulunduğu 22’si tutuklu 31 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binadaki salonda, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada mahkeme heyeti verilen ara kararları açıkladı. 

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tümünün bu hallerinin devamına karar verdi. 

Tutuklu sanıklardan Şahin Alpay ve Yüksel Durgut’un sağlık durumlarının cezaevinde kalıp kalmayacağına ilişkin rapor aldırılmasına hükmeden mahkeme, bir sonraki duruşmanın 8 Aralık’ta yine Silivri’de görülmesini kararlaştırdı.

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