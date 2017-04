Mahkemeye gitmeden bir SMS ile dava takibi

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) SMS Bilgi Sistemine abone olan vatandaşlar, davaları hakkındaki bütün gelişmeleri adliyeye gitmeden takip edebiliyor. Vatandaşlar, sistem sayesinde, davalarının nasıl sonuçlandığını, ne zamana ertelendiğini, Yargıtay’a ne zaman gittiğini sadece 1 TL'ye de mal olan SMS ile öğrenebiliyor.

Artık vatandaşlar davalarını takip etmek için bin bir zorlukla adliyelere gitmek zorunda kalmıyor. Yıllardır adliyeye ulaşmanın, ilgili daireyi bulup o yoğunluk içinde dava dosyasıyla bilgi almanın zorluğunu yaşayan vatandaş artık bir SMS ile bütün dava bilgilerini cep telefonuna taşıyabiliyor. Adalet Bakanlığı tarafından hizmete sokulan 'https://vatandas.uyap.gov.tr' adresinden detayları paylaşılan UYAP Sms Bilgi Sistemi'ne cep telefonundan vatandaşlık numarasıyla bütün operatörlerden 4060’a mesaj atarak abone olunabiliyor. Bakanlık, abone sayısının 1 milyona aştığını duyurdu. Sistem üzerinden şimdiye kadar milyonlarca bilgi SMS ile abone vatandaşlara iletildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Artık adli işlemlerinizde para ve emek harcamaya son. İstediğiniz bilgiye her an ve her yerden bir kısa mesajla ulaşabilirsiniz. TCKIMLIK abone yazarak 4060'a göndermeniz yeterli. Vatandaşların ve avukatların dava ve takiplerini cep telefonları üzerinden anında takip edebilmeleri için Adalet Bakanlığı'nca kurulan UYAP Sms Bilgi Sistemi abone sayısı 1 milyon kişiye aşmıştır. Kullanıcı tarafından gönderilen SMS’in ve bu SMS’e istinaden UYAP tarafından kullanıcıya gönderilen bilgi SMS’inin toplam ücreti, GSM firmasının standart SMS tarifesi üzerinden 1 TL (vergiler dahil) olarak ücretlendirilmektedir" denildi.