Mahkemeyi tiyatroya çevirdiler

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü (FSM) işgal eden hainlerin yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün yapılan duruşmada, darbeci yarbay Adnan Uygun'un 15 Temmuz gecesi şehit ettiği Hasan Kaya ve diğer şehitler için "provokatör" demesine Kaya'nın ailesinden de sert tepki geldi. Köprüde şehit olan Kaya'nın eşi Şengül Kaya "Mahkeme salonunu tiyatro salonuna çevirdiler" derken, şehidin ağabeyi Enver Kaya ise "Bizim mermimizle bize ateş etti. Bu insanlara hain demeyip ne diyeceğiz" diye konuştu.

Darbe girişimi sırasında FSM Köprüsü'nü kapatan, 3 kişiyi şehit edip, 49 kişiyi de yaralayan darbeci askerlerin davasında savunma yapan tutuklu eski yarbay Uygun, "Köprüde çok sayıda provokatör de vardı" diyerek darbeye direnen vatandaşları ve görevlileri suçlamıştı.

'HALİSDEMİR'İ ÖRNEK ALSALARDI'

Mahkeme Başkanı da Uygun'a "Demokrasi kahramanlarına gölge düşürtmem" diyerek tepki göstermişti. Duruşmayı salonda takip eden şehit Hasan Kaya'nın eşi Şengül Kaya, Uygun'un sözlerine tepkisi şöyle dile getirdi: "Onlar 15 Temmuz gecesi yaptıklarını yalnızca bize değil vatanımıza milletimize yaptılar. Bu konuşmalar akıl alır gibi değil. Darbeciler mahkeme salonunu tiyatro salonuna çevirdi.Alabilecekleri en ağır cezayı almalarını istiyorum."

Şehidin ağabeyi Enver Kaya ise "Bu hainlerin kendilerini bu şekilde savunacağı belliydi. 'Provokatör' demiş kardeşim için. Benim kardeşimin elinde silah mı vardı, sopa mı vardı? Ben sadece kardeşim için de demiyorum birinci köprüde de aynı şey oldu. 'Komutan vur' diyor bin kişiye ateş ediyorlar. İsrail'de bile bu zulüm yok. Benim silahımla bana ateş ediliyor. Bu insanların konuşması bile tuhaf. Biz memleketi savunduk. Emirle ateş ettiğini söyleyenler de dahil hepsinin idamını istiyorum. Ömer Halisdemir'i örnek almalılardı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sabah