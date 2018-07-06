Mahmut Can Çalık ve Dila Çalık çifti kızlarının 40’ını Çırağan’da kutladı
Çalık çifti bebeklerinin 40’ını sarayda uçurdu.
Mahmut Can Çalık – Dila Çalık çifti, kızları Çiğdem Elisa’nın doğumunun 40. gününü Çırağan Sarayı’nda verdikleri bir davetle kutladılar.
Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre, 2017 yılında görkemli bir düğün töreni ile evlenen Mahmut Can Çalık ile Dila Çalık çifti, mutlu evliliklerini kızları Çiğdem Elisa ile süslemişti. Kızlarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan çift, Çırağan Sarayı'nda verdikleri bir davetle bebeklerinin 40'ını uçurdu.
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinin katıldığı davette, Dila Çalık’ın annesi ve Mahmut Can Çalık’ın annesi genç çiftle birlikte konuklarını kapıda karşıladı. Genç anne-babanın mutluluğu ise konukların gözünden kaçmadı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.