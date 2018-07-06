Mahmut Can Çalık ve Dila Çalık çifti kızlarının 40’ını Çırağan’da kutladı

Mahmut Can Çalık – Dila Çalık çifti, kızları Çiğdem Elisa’nın doğumunun 40. gününü Çırağan Sarayı’nda verdikleri bir davetle kutladılar.

Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre, 2017 yılında görkemli bir düğün töreni ile evlenen Mahmut Can Çalık ile Dila Çalık çifti, mutlu evliliklerini kızları Çiğdem Elisa ile süslemişti. Kızlarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan çift, Çırağan Sarayı 'nda verdikleri bir davetle bebeklerinin 40'ını uçurdu.