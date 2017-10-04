Mahmut Özer kimdir? Yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer kimdir?

Mahmut Özer kimdir sorusunun cevabı merakla araştırılıyor. Prof. Dr. Mahmut Özer yeni ÖSYM Başkanı oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. Eski ÖSYM Başkanı Demir, 21 Ağustos'ta üniversite yerleştirmelerinde yapılan hata nedeniyle istifa etmişti. Yeni ÖSYM başkanı kim oldu sorusunun cevabı bu olayın ardından araştırılmaya başlanmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Özer'in atanmasının 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesi gereğince uygun görüldüğü belirtildi. Mahmut Özer, Tokat'ta 1970 yılında doğan Prof. Dr. Mahmut Özer, ilk ve ortaöğrenimini bu ilde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden 1992'de mezun olan Özer, yüksek lisans ve doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalında tamamladı. Mahmut Özer kimdir sorusunun cevabı ve detaylar haberimiz içerisinde sizlerle.

PROF. DR. MAHMUT ÖZER KİMDİR?

Tokat'ta 1970 yılında doğan Prof. Dr. Mahmut Özer, ilk ve ortaöğrenimini bu ilde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden 1992'de mezun olan Özer, yüksek lisans ve doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalında tamamladı. Özer, 1992-1994 yıllarında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanında elektronik mühendisi, 1994-2002 yıllarında da Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksekokulu Elektrik Programında öğretim görevlisi olarak çalışmalarda bulundu.

Temmuz 2002'de Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde yardımcı doçentlik görevine başlayan Özer, aynı üniversitede 2005-2010 yıllarında doçent olarak görevine devam etti. Temmuz 2010 itibarıyla profesör olarak atanan Özer, 28 Kasım 2010 tarihinde Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. İslam Dünyası Kalite Güvence Ajansları Birliği (AQAAIW) Başkanı ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Genel Kurul Üyesi olan Prof. Dr. Mahmut Özer, evli ve üç çocuk babası.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Özer'in atanmasının 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesi gereğince uygun görüldüğü belirtildi.

ÖMER DEMİR NEDEN İSTİFA ETTİ?

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ÖSYM’nin puanlama hesabındaki hatasına ilişkin, bu tip olayların ÖSYM’yi yıprattığını belirterek, “Bu hatanın pek çok kişiyi etkilediğini görüyoruz. ÖSYM Başkanlığı bunlarla ilgili gerekli idari tahkikatı yapacaktır” demişti. ÖSYM yerleştirme sonuçlarında, ‘ek puanlı yerleştirme puanları’ yerine ‘ek puansız yerleştirme puanları’nın kullanıldığı tespit edildiğini belirtti. Buna göre, hatanın düzeltilmesi için yapılan güncellemede, 1.110 adayın ilan edilen yerleştirmesi değişti. 1.628 aday daha önce bir programa yerleşmemişken, yerleşir duruma geldi. Ek puanı dikkate alındığı için yerleşen bu adaylar nedeniyle daha önce bir programa yerleştiği ilan edilen 1.499 aday ise yeni durumda herhangi bir programa yerleşemedi.