FETÖ'nün Kırşehir'deki asker yapılanmasında yer alan 'mahrem imam' hücre evinde yakalandı

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce yakalanan muvazzaf askerlerin ifadeleri doğrultusunda FETÖ'nün asker yapılanmasında yer aldığı tespit edilen mahrem imam M.E.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

FETÖ'nün kapatılan okullarında da görev aldığı tespit edilen M.E.E'nin Ankara'nın Etimesgut ilçesinde "gaybubet evi" olarak nitelendirilen hücre evinde olduğunu belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. M.E.E. ve eşi A.E, hücre evinde gözaltına alındı.

Zanlı ve eşi sorgulanmak üzere Kırşehir Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

M.E.E'nin, FETÖ'nün Kırşehir'deki asker yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yakalanan 5 mahrem imamdan sorumlu imam olduğu belirtildi.

Örgütte "mahrem izdivaç ablası" olduğu belirtilen A.E'nin de hakkındaki yakalanma kararına rağmen "FETÖ'nün çocuk yapın talimatı" doğrultusunda hareket ederek hamile kaldığı ileri sürüldü.