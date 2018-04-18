Makedonya Meclis Başkanı: Türkiye ziyareti, ikili iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlıyor

Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi, Türkiye ziyareti öncesi AA muhabirine, Türkiye'deki temasları, Yunanistan ile isim sorunu ve "Dillerin Kullanımı Yasası"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meclis başkanı olduktan sonra ilk kez Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını belirten Caferi, 3 günlük ziyaret kapsamında üst düzey yöneticilerle görüşeceğini ifade etti.

Görüşmelerde iki ülke ve ilgili kurumlar arasındaki iş birliğinin gündeme geleceğini kaydeden Caferi, Makedonya ve Türkiye arasındaki karşılıklı kurumsal ziyaretlerin düzenli yapıldığına işaret etti.

Caferi, "Bu ziyaretin, iki dost ülke arasındaki iş birliğinin devamı olduğunu ve ikili iş birliğini ayakta tutup güçlendirilmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

Makedonya ve Yunanistan arasındaki isim sorununa da değinen Caferi, sorunun ya halk oylaması ya da mecliste ilgili bir anlaşmanın onaylanması yoluyla çözüme kavuşabileceğini ancak hangisinin zaman açısından daha uygun olduğuna dair tahmin yürütemediğini söyledi.

İki ülke arasındaki müzakereleri çok olumlu olarak niteleyen Caferi, iyi yolda ilerleyen ve sıkça düzenlenen müzakerelerin, sorunun aşılması için olanak sağladığını vurguladı.

Caferi, meclisin, müzakerelerin yoğunlaştırılması ve sorunun herkes için kabul edilebilir bir anlaşmayla çözülmesi için hükümete destek verdiğini ifade etti.

Meclisten geçen ancak Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov tarafından imzalanmayan "Dillerin Kullanımı Yasası"nın tekrar meclise dönmesine de değinen Caferi, anayasanın cumhurbaşkanına mecliste onaylanan bazı yasa tasarılarına veto hakkı sağladığını, ancak bunun cumhurbaşkanının mutlak veto hakkına sahip olduğu anlamına gelmediğini kaydetti.

Caferi, yasanın, bu aşamada cumhurbaşkanının imzası olmadan bile resmi gazetede yayımlanabileceğini sözlerine ekledi.

İsim sorunu ve Dillerin Kullanımı Yasası

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken, Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor. Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle AB ve NATO'ya üye olamıyor.

Dillerin Kullanımı Yasası ise Arnavutçanın Makedonya'da Makedoncanın yanı sıra ikinci resmi dil olarak kabul edilmesini kapsıyor. Ocak ayında mecliste kabul edilen yasa tasarısı, Cumhurbaşkanı İvanov tarafından veto edildi.