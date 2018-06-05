Makedonya’da Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi’nin inşaatı bu ay içinde başlanması bekleniyor

Makedonya’nın Kırçova kentinde faaliyet gösteren HAYAT Yardımlaşma Derneği ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) işbirliğiyle yapılacak olan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adını taşıyacak kültür merkezinin inşaatının bu ay içinde başlanacağı belirtildi.

MAKEDONYA’DA CAZİBE NOKTALARINDAN BİRİ OLACAK

Osmanlı mimarisi örnek alınarak yapılması planan kültür merkezinin, inşaatı bittikten sonra pek çok alanda faaliyet göstereceği aktarıldı. İçerisinde bir park olması planlanan kültür merkezinin 300 kişilik bir konferans salonuna sahip olacağı kaydedildi. Çok zengin bir kütüphanesinin de olacağı kültür merkezi bünyesinde, çok çeşitli kurslar, seminer/ konferans programları düzenlenecek. Kültür merkezinin bünyesinde barındırdığı faaliyetler sonucu, Makedonya’daki cazibe noktalarından biri olacağı ifade edildi.

ÇEŞİTLİ AMAÇLARLA KULLANILACAK

Konu ile ilgili açıklama yapan HAYAT Yardımlaşma Derneği Kadın Kolları Başkanı Amina Kanzo, kültür merkezinin bir eğitim yuvasına dönmesini amaç edindiğini belirterek, “Vatandaşlarımız için etkinliklerin, takviye derslerin, tedrisatların, seminerlerin ve konferansların düzenlenmesi ile kültür merkezinin önemi önümüzdeki yıllarda daha da artacağı ümidindeyiz” ifadelerini kullandı. Merkezden yalnızca Kırçova’da yaşayanların değil, civar kentlerde yaşayanların da faydalanabileceğini vurgulayan Kanzo, “Gerçek bir kültür merkezine dönüşmesini arzuladığımız merkezimizin, çok sayıda vatandaşlarımızın, kültürlerin, milletlerin bir araya gelmesinde önayak olacak, sayesinde de köprüler kurularak farklılıklar ortadan kaldırılacaktır” şeklinde konuştu.

(Dirilişpostası)