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7 Aydır makinaya bağlı olarak nefes alan 15 Temmuz Gazisi Yaman'dan güzel haber geldi

Erdoğan, FETÖ'cü darbeye direnirken, başından vurulan ve 7 aydır hastanede tedavi gören Mehmet Yaman ile görüntülü olarak görüşmüştü. Ailesi o görüşmeden sonra Gazi Yaman'ın makinaya bağlanmadan kendi kendine nefes almaya başladığını söyledi. Babası yaşananları 24'e anlattı.

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İşte bu görüşme 15 Temmuz Gazisi Mehmet Yaman için şifa oldu, nefes oldu. Yaman, hayranı olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntülü arama yapmasının ardından makinadan kurtuldu. Kendi kendine nefes almaya başladı.

Cumhurbaşkanını görünce çok heyecanlandı. Size anlatamam o heyecanı. 2 gündür de çok iyi rahat nefes alabiliyor.  

15 Temmuz Gazisi Yaman’ın kendi kendine nefes alabiliyor olması ailede büyük sevinç yarattı.

Canım oğlum daha da iyi olacaksın inşallah. Seninle gezeceğiz. Sana bakacağım ben oğlum.

Baba Mustafa Yaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesinin ardından oğlunun hayata daha sıkı sarıldığını söyledi. O görüşmeyle hayalinin gerçek olduğunu belirtti.

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