Mal varlığına karşı işlenen tüm suçlar yüzde 15 azaldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet ve Jandarma Asayiş birimlerince alınan güvenlik önlemlerinin işe yaraması sonucu hırsızlık, yağma, kapkaç, yankesicilik gibi mal varlığına karşı işlenen suçlarda büyük düşüş yaşandı.

Yılın 8 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre mal varlığına karşı işlenen tüm suçlar yüzde 15 azalarak, 423 bin 900'den 360 bin 670'e düştü.

Aynı dönemde, mal varlığına karşı işlenen suçları aydınlatma oranında yüzde 5'lik artış yaşanırken, bu suçların yüzde 40'ına karşılık gelen 145 bin 863 olay aydınlatıldı.

- En çok işlenen 9 suç, yüzde 26 azaldı

Emniyet ve jandarma birimlerince uygulanan huzur ve güven operasyonları ve çarşı mahalle bekçilerinin göreve başlamasıyla ülke genelinde oto hırsızlığı, otodan hırsızlık, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, evden hırsızlık, yankesicilik, bisiklet ve motosiklet hırsızlığı, kapkaç, yağma (gasp), dolandırıcılık olmak üzere mal varlığına karşı en çok işlenen 9 suçta yüzde 26,4'lük azalma oldu.

- Yankesicilik ve kapkaçta düşüş

Bu yıl, geçen yıla göre oto hırsızlığı yüzde 35,4, otodan hırsızlıkta yüzde 32, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık yüzde 29, evden hırsızlık yüzde 28, yankesicilik yüzde 27, bisiklet ve motosiklet hırsızlığı yüzde 24, kapkaç yüzde 20, yağma(gasp) yüzde 14, dolandırıcılık yüzde 9 azaldı.

Bu yılın ağustos ayında mal varlığına karşı meydana gelen tüm olaylar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 düşerken, mal varlığına karşı en çok işlenen 9 suçta ise bu oran yüzde 30 oldu.

Açıklamada mal varlığına yönelik suçlardaki azalmanın, şehirlerde asayiş politikalarının uygulanması, çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlaması, motorize ve yaya devriye sayısının güçlendirilip polisin görünürlüğünün artırılması, günü birlik evlerde ve parklarda şüpheli şahısların kontrol edilmesi ve yürütülen huzur güven operasyonlarının etkili olmasından kaynaklandığı bildirildi.