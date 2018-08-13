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Malatya merkezli operasyonda, aralarında askeri personelden sorumlu mahrem imam ile astsubayların da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı

Malatya merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Malatya, Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Erzurum, Sivas, Eskişehir ve Bolu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında askeri personelden sorumlu olduğu tespit edilen "mahrem imam" ile astsubayların da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale de el konuldu.

Şüphelilerin sağlık kontrollerinin ardından götürüldükleri emniyette işlemleri sürüyor.

Firari iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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