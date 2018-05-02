AK Parti'nin Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Hacı Uğur Polat oldu

Çakır’ın istifasının ardından AK Parti’de yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın onayı ile başkan adayı için Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın isminde karar kılındığı açıklandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partinin bu kararını duyururken, Cuma günü yapılacak olan Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında Hacı Uğut Polat’ın başkanlığa resmen seçilmesi bekleniliyor.