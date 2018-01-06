Malatya F-35’e hazırlanıyor
Radara yakalanmadığı için hayalet uçak olarak anılan Müşterek Taarruz Uçağı Programı çerçevesinde geliştirilen F-35 savaş uçaklarının ilk ikisi 2018'de Türkiye'de olacak. F-35 savaş uçaklarını ilk kullanacak hava üssü Malatya Erhaç’ta bulunan 7. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda çalışmalar başladı.
Müşterek Taarruz Uçağı F-35’lerin operasyonlarına hazır hale gelmesi için Malatya’da inşa edilmesi planlanan “JSF Uçağı Saha Aktivasyonu için 7’nci Ana Jet Üs Komutanlığı Altyapı ve Tesislerine Yönelik İnşaat Sözleşmesi Kapsamında İnşaat Müteahhitlik Hizmetleri Alımı’’ Projesi’nin anlaşması, 429.500.000 TL anahtar teslim bedel ile geçtiğimiz yıl 14 Ağustos’da Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. ile Ankara’da imzalandı.
Proje kapsamında, Türkiye’nin de program ortağı olduğu yeni nesil F-35 savaş uçaklarının üs olarak kullanacağı askeri tesis içerisinde, uçak sığınakları, hangarlar, hangaretler entegre eğitim merkezi, filo ve karargah binaları, yemekhane, misafirhane, bakım atölyeleri, depolar, ısı merkezi, spor tesisleri, taksi yolları, beton kaplamalar, bağlantı yolları, peyzaj, tesisat galerileri ve altyapı işleri yapılacak.
İlk F-35’ler pilot eğitiminde kullanılacak
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