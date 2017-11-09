Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Macit: Malatya'da 2 milyon kayısı ağacının kesildiği iddiaları asılsız

Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Tahir Macit, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde kayısı ağaçlarının kuruduğu veya fiyat düşüklüğü nedeniyle 2 milyon kayısı ağacının kesildiği haberlerinin yapıldığını anımsattı.

Kayısı tarımı konusunda bütün iş ve işlemlerin müdürlük elemanlarınca takip edildiğini belirten Macit, meyve verecek nitelikteki kayısı ağaçlarının sayısının 7 milyon 768 bin 300 olduğunu kaydetti.

Macit, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir kayısı ağacının ekonomik ömrünün 30-35 yıl olduğu düşünüldüğünde, ilimizdeki kayısı ağacı miktarının yıllık yenilenme oranı 200-250 bin civarında olmaktadır. Tarafımdan 7 Ekim 2017 tarihinde İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerimize yazılan bir yazı ile ilimizde bu sene kesilen ve kuruma nedeniyle kesilmesi düşünülen kayısı ağaçlarının sayılması istenmiştir. Bir aylık süre içerisinde müdürlüğümüze ulaştırılan bilgilere göre, şu ana kadar 148 bin ağacın kesildiği ve yaklaşık 100 bin civarında kayısı ağacının da yıl sonuna kadar kesilmesinin öngörüldüğü gelen bilgilerden anlaşılmaktadır."

"Basında iletildiği gibi bir kesim yok"

Spekülatif ve abartılı biçimde basın yayın organlarına iletildiği gibi bir sayıda kesimin olmadığına dikkati çeken Macit, bahçelerin yıllık yenilenme oranına uygun bir gelişimle ağaçların yenilendiğini belirtti.

Kurumaların da yoğun olarak yaşlı ve bakımsız ağaçlardan kaynaklandığının tespit edildiğini bildiren Macit, "Ayrıca DAP Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsünün Diyarbakır biriminden gelen teknik elemanlar da aynı raporu vermişlerdir. Daha önce müdürlüğümüz tarafından her ne kadar bu konuda açıklama yapılmış olsa da spekülatif ve kamuoyunu yanıltıcı tarzda haberler yapılmaya devam edildiğini görmekle yeniden ve nihai bir açıklama zarureti doğmuştur." ifadelerini kullandı.