Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Malatya merkezli 10 ilde ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

Malatya merkezli 10 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) FETÖ/PDY'ye yönelik 21 adrese düzenlenen operasyonda, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle bağlantılı kişilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Malatya, Adana, Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Diyarbakır, Kars, Hakkari ve Erzurum ile KKTC'de belirlenen 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler, adreslerde yaptığı aramalarda, örgütsel materyaller ele geçirdi. Operasyon kapsamında, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diriliş Ertuğrul 115. bölüm fragmanı

Diriliş Ertuğrul 115. bölüm fragmanı

Trump için çok özel araç yapıldı: Canavar

Trump için çok özel araç yapıldı: Canavar

İşte dünyanın en sıra dışı ülkesi

İşte dünyanın en sıra dışı ülkesi

Paha biçilmez el yazması Tevrat ele geçirildi

Paha biçilmez el yazması Tevrat ele geçirildi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA