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Malatya merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

Malatya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen ve firari olarak aranan şüphelilere yönelik, Malatya merkezli Sivas, Bursa ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda öğretmen, polis ve özel sektör gibi çeşitli meslek gruplarından 7 kişi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

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