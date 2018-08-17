Malatya merkezli 9 ilde, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı
Malatya merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 13 Ağustos'ta gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
- AA
Malatya merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik Malatya, Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Erzurum, Sivas, Eskişehir ve Bolu'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si mahkemece tutuklandı. Zanlılardan 5'i ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Malatya merkezli 9 ilde, 13 Ağustos'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti.
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