Malatya merkezli FETÖ operasyonunda 34 kişi gözaltına alındı
Malatya merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları belirlenen 34 kişi gözaltına alındı.
- DHA
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle bağlantılı kişilere yönelik Malatya, Ankara, İzmir, Sakarya, Muğla, Adana, Eskişehir, Konya, Kayseri, Balıkesir, Kilis, Amasya ve Elazığ'da 41 adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda, örgütün 'mahrem askeri yapılanması'nda olduğu öne sürülen, TSK'dan ihraç edilen 34 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgulanmasına başlandı.
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