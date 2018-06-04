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Malatya'da 11 astsubay FETÖ'den tutuklandı

Malatya merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün askeri yapılanması içerisinde yer aldıkları şüphesiyle gözaltına alınan 24 kişiden 11 astsubay tutuklandı.

  • DHA
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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından Malatya, Ankara, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Edirne, Konya, Sivas, Kahramanmaraş, İzmir, Tokat, Elazığ ve Bingöl'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, örgütün 'askeri yapılanması' içerisinde yer alan eski askerlerin de aralarında olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden astsubay rütbelerindeki I.B., I.K., F.Y., H.E., A.G., F.Z., K.C., Ö.A., Ş.S., O.S ve S.A tutuklanırken, 13 kişi ise yurtdışı yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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