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Malatya'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Malatya’ın Hekimhan ilçesinde richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden edinilen bilgiye göre, Malatya'ın Hekimhan ilçesine bağlı Yeşilpınar köyü yakınlarında saat 18:11 sıralarında yerin 5 kilometre altında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

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