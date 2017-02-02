Malatya'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Malatya’ın Hekimhan ilçesinde richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- İHA
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden edinilen bilgiye göre, Malatya'ın Hekimhan ilçesine bağlı Yeşilpınar köyü yakınlarında saat 18:11 sıralarında yerin 5 kilometre altında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
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