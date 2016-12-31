Malatya'da 37 öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı
Malatya merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, ihraç edilen veya açıkta bulunan öğretmenlere yönelik operasyonda, 37 kişi gözaltına alındı.
- AA
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı, irtibatlı oldukları gerekçesiyle Milli Eğitim Müdürlüğünden ihraç edilen veya açıkta bulunan öğretmenlere yönelik, Malatya merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 37 şüpheli sağlık kontrolünün ardından, emniyete götürüldü.
Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 21 zanlının ise adreslerinde bulunamadığı öğrenildi.
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